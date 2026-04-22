Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale

Le 14 mai prochain, le RSC Anderlecht peut enfin mettre un terme à près de 10 ans de disette et remporter un premier titre depuis 2017.

Des semaines particulièrement importantes arrivent pour le RSC Anderlecht : comme la saison passée, les Mauves disputent la finale de la Coupe de Belgique, leur seule chance de titre et le chemin le plus court vers l'Europe.

Contrairement à la saison passée, cependant, les Mauves gagnent des matchs dès l'entame de ces Playoffs, et pourraient même grimper sur le podium ce jeudi.

Un écran géant au Lotto Park

De quoi arriver en confiance en finale, et surprendre l'Union ? On y croit au Lotto Park, où on attend un trophée depuis 2017 et le dernier titre de champion de Belgique du Sporting. Quoi qu'il en soit, la direction anderlechtoise veut que son public fasse la fête.

Ainsi, pour tous les supporters du RSCA qui n'auraient pas réussi à obtenir un ticket pour la finale de la Coupe, le club a décidé de mettre en place un écran géant au Lotto Park.

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Il y aura ainsi au programme des animations, une ambiance "made in" Anderlecht et on imagine qu'en cas de victoire, les héros du jour reviendront au Parc Astrid pour y être célébrés par leur public.