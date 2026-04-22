Taravel a eu une discussion avec un de ses cadres après Malines : "J'ai donné mon avis, il a donné le sien"

Scott Crabbé, journaliste football
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Taravel a eu une discussion avec un de ses cadres après Malines : "J'ai donné mon avis, il a donné le sien"
Photo: © photonews

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Quel onze alignera Jérémy Taravel demain soir à Saint-Trond ? Plusieurs points d'interrogation subsistent.

Lors de la victoire à Malines, Jérémy Taravel a opéré quelques changements marquants. Le premier parce qu'il a été forcé par la blessure de Mario Stroeykens. Yari Verschaeren avait remplacé Nathan De Cat contre La Gantoise, il est à nouveau rentré au jeu en première mi-temps.

Retrouvera-t-il le onze de base pour la première fois depuis deux mois ? Ce n'est pas impossible, à entendre Jérémy Taravel en conférence de presse. L'entraîneur du Sporting est satisfait de l'investissement de son joueur, malgré son départ prochain.

"Le contrat de Yari à Anderlecht arrive à son terme, mais à le voir, on ne le croirait pas. Il se donne à fond à chaque entraînement et continuera jusqu'au bout. Il veut quitter le club en beauté, explique-t-il, cité par Le Soir.

Une distruction constructive avec Kana

L'autre changement marquant aura été la sortie de Marco Kana dès le repos. Il faut dire qu'avant même son duel trop facilement perdu face à Bouke Boersma sur l'ouverture du score malinoise, sa première mi-temps avait été très hésitante.

Lire aussi… Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?
"J'ai immédiatement parlé à Marco. Déjà sur le terrain. Il a tourné la page. J'ai donné mon avis, il a donné le sien. Kana est intelligent et lucide. C'était une conversation intéressante. Il était conscient que son match n'était pas bon", conclut Taravel. Retrouvera-t-il sa place aux côtés de Moussa Diarra malgré tout ?

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