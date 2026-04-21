Des millions en jeu pour Anderlecht : deux cibles dans le viseur de la Premier League et de la Bundesliga

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Des millions en jeu pour Anderlecht : deux cibles dans le viseur de la Premier League et de la Bundesliga
Photo: © photonews

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Pour renflouer ses caisses, Anderlecht s'apprête à vendre plusieurs joueurs importants cet été. Nathan De Cat et Keisuke Goto sont en tête de liste.

Selon Transfermarkt, Nathan De Cat vaut 25 millions d'euros. Comme il n'a pas prolongé son contrat qui s'arrête en juin 2027, on comprend que RSC Anderlecht va vouloir ou devoir le vendre cet été pour empocher le gros lot.

Que va faire Anderlecht avec Keisuke Goto ?

Aujourd'hui, c'est le deuxième joueur le plus cher du club. Anderlecht doit trancher : le vendre ou lui faire confiance la saison prochaine.

Ses statistiques avec le STVV sont impressionnantes. Elles deviennent meilleures que celles d'Adriano Bertaccini, qui avait brillé avec les Canaris la saison dernière avant de décrocher un transfert vers Anderlecht.

Plusieurs clubs dans le coup

D'après le journal Le Soir, des équipes de Premier League et de Bundesliga frapperaient à la porte d'Anderlecht pour l'attaquant japonais. Le club bruxellois commence à sentir l'odeur du jackpot.


Et que se passerait-il si Goto partait à la Coupe du monde avec le Japon ? Sa valeur marchande pourrait s'envoler. Son prix grimperait, ce qui faciliterait le choix du club.

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