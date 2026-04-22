Anderlecht peut vivre un copié-collé de la saison passée : le match au Stayen sera crucial

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
| Commentaire
Anderlecht peut vivre un copié-collé de la saison passée : le match au Stayen sera crucial
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le déplacement du RSC Anderlecht au Stayen ce jeudi est peut-être bien l'un des matchs les plus importants de cette fin de saison, après bien sûr la finale de la Coupe.

On dit souvent que les saisons se suivent et se ressemblent à Anderlecht ces dernières années, mais c'est en réalité plutôt lié à la situation en coulisses et à l'absence de trophées qu'aux résultats concrets. 

En effet, il n'y a pas grand chose en commun entre la première saison de Brian Riemer, qui a vu les Mauve & Blanc atteindre les quarts de finale de la Conference League mais terminer 11e en championnat, et la suivante, au terme de laquelle le RSCA a été un candidat crédible pour le titre de champion de Belgique.

Ou entre les saisons sous Vincent Kompany, pleines d'espoir et d'enthousiasme à défaut d'être régulières, et celle qui a suivi sous la houlette de Felice Mazzù. C'est peut-être bien l'effet permanent de surprise qui caractérise cet Anderlecht-là, pour les mauvaises raisons, plutôt qu'une vraie routine... sauf cette saison.

Car cette saison peut en effet, au-delà du cliché, être un véritable copié-collé de la précédente. Instabilité en coulisses, blessures à répétition et transferts moyens : sur ce plan, pas de surprise en effet, c'est devenu classique.

Gand et Malines, comme l'Antwerp et Gand la saison passée ? 

Mais comme la saison passée, le RSC Anderlecht semble bien parti pour être le "chaînon manquant" entre le top 3 du championnat, et deux équipes qui font de la figuration. La saison passée, l'Antwerp remplaçait le KV Malines, mais La Gantoise faisait déjà office d'oiseau pour le chat avec les pires Playoffs de l'histoire. Cette saison, le trou est fait entre la 4e place du RSCA et les deux dernières places du top 6. 

Lire aussi… Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale

Le déplacement du Sporting au Stayen, cependant, peut empêcher 25-26 d'être une redite de 24-25 : une victoire à Saint-Trond, et les Mauves grimperont sur le podium, un objectif qui paraissait difficilement atteignable il y a quelques mois de ça. Une contre-performance et, comme la saison passée, Anderlecht risque de rester le "best of the rest", juste pas assez bon pour aller se mêler aux grands, juste trop fort pour rester jouer avec les petits. 

Et bien sûr, comme la saison passée, le RSCA disputera la finale de la Coupe de Belgique (mais contre l'Union plutôt que contre Bruges). Ce 23 avril, puis le 14 mai prochain seront donc les deux occasions pour les hommes de Jérémy Taravel d'éviter que cette fois, vraiment, les saisons se suivent et se ressemblent... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis STVV - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (23/04).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV

Plus de news

Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale

Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale

12:00
Saint-Trond veut se réveiller face à Anderlecht : "Ce sera le moment de vérité"

Saint-Trond veut se réveiller face à Anderlecht : "Ce sera le moment de vérité"

09:00
🎥 Son premier assist de la saison : Maxim De Cuyper enfonce encore un peu plus Chelsea dans la crise

🎥 Son premier assist de la saison : Maxim De Cuyper enfonce encore un peu plus Chelsea dans la crise

14:00
Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

Y avait-il bien penalty pour le Standard ? "Je ne pouvais rien faire d'autre"

13:40
"Il ne vaut pas un clou" : un transfert hivernal ne fera pas de vieux os à Anderlecht, sans surprise

"Il ne vaut pas un clou" : un transfert hivernal ne fera pas de vieux os à Anderlecht, sans surprise

10:00
Le Club de Bruges rendra un vibrant hommage aux héros de la Youth League

Le Club de Bruges rendra un vibrant hommage aux héros de la Youth League

13:20
Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

13:00
Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

12:20
C'est fait : une ancienne icône du Standard entamera sa reconversion au Bayern Munich

C'est fait : une ancienne icône du Standard entamera sa reconversion au Bayern Munich

12:40
Le milieu d'Anderlecht inquiète : un jeune des Futures prêt à saisir sa chance ?

Le milieu d'Anderlecht inquiète : un jeune des Futures prêt à saisir sa chance ?

07:20
Des millions en jeu pour Anderlecht : deux cibles dans le viseur de la Premier League et de la Bundesliga

Des millions en jeu pour Anderlecht : deux cibles dans le viseur de la Premier League et de la Bundesliga

20:40
Sans surprise : après le football francophone, Voetbal Vlaanderen aussi s'oppose à la réforme de la Pro League

Sans surprise : après le football francophone, Voetbal Vlaanderen aussi s'oppose à la réforme de la Pro League

11:20
🎥 Santiago Bernabeu n'en peut plus : Kylian Mbappé accablé de huées après un geste manqué

🎥 Santiago Bernabeu n'en peut plus : Kylian Mbappé accablé de huées après un geste manqué

11:00
Promu, le KV Courtrai pourrait perdre le grand artisan de sa remontée !

Promu, le KV Courtrai pourrait perdre le grand artisan de sa remontée !

10:30
Une passe décisive, mais une grosse déception pour un Belge d'Italie

Une passe décisive, mais une grosse déception pour un Belge d'Italie

09:30
Pourquoi Hugo Siquet risque de ne pas profiter de la blessure de Kyriani Sabbe

Pourquoi Hugo Siquet risque de ne pas profiter de la blessure de Kyriani Sabbe

08:30
🎥 "Oui, c'était penalty" : même Charleroi reconnaît que Genk peut s'estimer floué

🎥 "Oui, c'était penalty" : même Charleroi reconnaît que Genk peut s'estimer floué

08:00
Le Club de Bruges a trouvé sa nouvelle perle rare dans un championnat... surprenant

Le Club de Bruges a trouvé sa nouvelle perle rare dans un championnat... surprenant

07:00
Quel triste anniversaire : 10 ans après le titre en Premier League, Leicester City dégringole encore

Quel triste anniversaire : 10 ans après le titre en Premier League, Leicester City dégringole encore

07:40
Wilfried Kanga poussé vers la sortie par le public gantois ? Rik De Mil réagit fermement

Wilfried Kanga poussé vers la sortie par le public gantois ? Rik De Mil réagit fermement

06:40
Fred Vanderbiest prévient le Club de Bruges : Malines arrive avec un plan et des surprises

Fred Vanderbiest prévient le Club de Bruges : Malines arrive avec un plan et des surprises

23:20
Une façon de mettre fin aux rumeurs ? Vincent Kompany prend une grande décision

Une façon de mettre fin aux rumeurs ? Vincent Kompany prend une grande décision

06:00
Défaite "très évitable" du Standard, analysée par Vincent Euvrard : "Ce n'est pas qu'on est nulle part" Interview

Défaite "très évitable" du Standard, analysée par Vincent Euvrard : "Ce n'est pas qu'on est nulle part"

23:30
2
Un bon Nielsen, Nkada invisible et une défense dans le dur : les notes des Rouches, battus contre l'Antwerp Analyse

Un bon Nielsen, Nkada invisible et une défense dans le dur : les notes des Rouches, battus contre l'Antwerp

23:00
6
Nzita contre son camp ! Suivez Genk - Charleroi en Direct Commenté Live

Nzita contre son camp ! Suivez Genk - Charleroi en Direct Commenté

22:10
Anderlecht en demi-finale...de Coupe de France ? La faute de frappe qui fait parler chez nos voisins

Anderlecht en demi-finale...de Coupe de France ? La faute de frappe qui fait parler chez nos voisins

19:00
Charleroi a pourtant tout fait pour aider le Standard : Genk tenu en échec au terme d'un match haletant

Charleroi a pourtant tout fait pour aider le Standard : Genk tenu en échec au terme d'un match haletant

22:27
Westerlo s'offre Louvain et revient à hauteur de Genk en Europe Play-Offs

Westerlo s'offre Louvain et revient à hauteur de Genk en Europe Play-Offs

22:48
Naïf derrière, imprécis devant, le Standard se heurte à l'efficacité de l'Antwerp et rate le coche à Sclessin

Naïf derrière, imprécis devant, le Standard se heurte à l'efficacité de l'Antwerp et rate le coche à Sclessin

22:22
La Gantoise, OHL et Westerlo prêts à s'affronter pour le même attaquant

La Gantoise, OHL et Westerlo prêts à s'affronter pour le même attaquant

22:00
Taravel leur a pourtant donné leur chance : les deux premiers départs de l'été sont connus à Anderlecht

Taravel leur a pourtant donné leur chance : les deux premiers départs de l'été sont connus à Anderlecht

17:00
Le verdict est tombé pour Hans Vanaken : Ivan Leko dévoile la sélection de Bruges pour affronter Malines

Le verdict est tombé pour Hans Vanaken : Ivan Leko dévoile la sélection de Bruges pour affronter Malines

21:00
La galère continue pour l'ancien Rouche Noah Ohio

La galère continue pour l'ancien Rouche Noah Ohio

21:40
Mauvaise nouvelle pour le PSG et le Bayer Leverkusen: le facteur X de Vincent Kompany est prêt

Mauvaise nouvelle pour le PSG et le Bayer Leverkusen: le facteur X de Vincent Kompany est prêt

21:20
Prêt à franchir un palier ? Anderlecht suit un futur adversaire des Diables pour renforcer sa défense

Prêt à franchir un palier ? Anderlecht suit un futur adversaire des Diables pour renforcer sa défense

15:30
Quatre jeunes talents du Standard, dont un petit nouveau sur le banc pour la réception de l'Antwerp

Quatre jeunes talents du Standard, dont un petit nouveau sur le banc pour la réception de l'Antwerp

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 20:30 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:30 KV Malines KV Malines
STVV STVV 23/04 Anderlecht Anderlecht

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 4
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved