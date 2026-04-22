Anderlecht peut vivre un copié-collé de la saison passée : le match au Stayen sera crucial

Le déplacement du RSC Anderlecht au Stayen ce jeudi est peut-être bien l'un des matchs les plus importants de cette fin de saison, après bien sûr la finale de la Coupe.

On dit souvent que les saisons se suivent et se ressemblent à Anderlecht ces dernières années, mais c'est en réalité plutôt lié à la situation en coulisses et à l'absence de trophées qu'aux résultats concrets.

En effet, il n'y a pas grand chose en commun entre la première saison de Brian Riemer, qui a vu les Mauve & Blanc atteindre les quarts de finale de la Conference League mais terminer 11e en championnat, et la suivante, au terme de laquelle le RSCA a été un candidat crédible pour le titre de champion de Belgique.

Ou entre les saisons sous Vincent Kompany, pleines d'espoir et d'enthousiasme à défaut d'être régulières, et celle qui a suivi sous la houlette de Felice Mazzù. C'est peut-être bien l'effet permanent de surprise qui caractérise cet Anderlecht-là, pour les mauvaises raisons, plutôt qu'une vraie routine... sauf cette saison.

Car cette saison peut en effet, au-delà du cliché, être un véritable copié-collé de la précédente. Instabilité en coulisses, blessures à répétition et transferts moyens : sur ce plan, pas de surprise en effet, c'est devenu classique.

Gand et Malines, comme l'Antwerp et Gand la saison passée ?

Mais comme la saison passée, le RSC Anderlecht semble bien parti pour être le "chaînon manquant" entre le top 3 du championnat, et deux équipes qui font de la figuration. La saison passée, l'Antwerp remplaçait le KV Malines, mais La Gantoise faisait déjà office d'oiseau pour le chat avec les pires Playoffs de l'histoire. Cette saison, le trou est fait entre la 4e place du RSCA et les deux dernières places du top 6.



Lire aussi… Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale ›

Le déplacement du Sporting au Stayen, cependant, peut empêcher 25-26 d'être une redite de 24-25 : une victoire à Saint-Trond, et les Mauves grimperont sur le podium, un objectif qui paraissait difficilement atteignable il y a quelques mois de ça. Une contre-performance et, comme la saison passée, Anderlecht risque de rester le "best of the rest", juste pas assez bon pour aller se mêler aux grands, juste trop fort pour rester jouer avec les petits.

Et bien sûr, comme la saison passée, le RSCA disputera la finale de la Coupe de Belgique (mais contre l'Union plutôt que contre Bruges). Ce 23 avril, puis le 14 mai prochain seront donc les deux occasions pour les hommes de Jérémy Taravel d'éviter que cette fois, vraiment, les saisons se suivent et se ressemblent...