Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

Wouter Vrancken vit-il ses dernières semaines à Saint-Trond ? L'entraîneur s'est exprimé sur les rumeurs évoquant un départ, notamment celles qui l'envoient du côté d'Anderlecht.

Aussi vrai que Wouter Vrancken a relancé Saint-Trond, le STVV a fait remonter la cote de popularité du régional de l'étape, cité à Lorient, au Werder Brême et à Anderlecht ces derniers jours. Conscient de l'intérêt pour son coach, Saint-Trond a tenté de le faire resigner.

"C'est vrai que la direction m'a fait une proposition qui témoignait d'une reconnaissance pour le travail accompli. Je leur ai dit que je n'allais pas négocier maintenant pour essayer d'en tirer le maximum. Quel intérêt aurais-je à prendre une décision aujourd'hui ? Toute mon attention doit se porter sur les playoffs. Je dois d'ailleurs en discuter avec ma famille", explique-t-il à La Dernière Heure.

Vrancken respectueux du travail de Taravel à Anderlecht

La piste anderlechtoise ? Vrancken tempère : "C'est difficile d'en dire quoi que ce soit puisqu'il n'y a rien. Je ne peux pas affirmer : 'Je n'irai pas là-bas' ou J'irai' vu qu'il n'y a pas encore eu d'intérêt de leur part pour le moment. Jérémy (Taravel) fait du bon boulot actuellement, on ne sait pas encore s'il va rester. Vu tous ces points d'interrogation, je comprends que des rumeurs circulent".

L'entraîneur trudonnaire se souvient qu'il avait déjà été cité au Sporting...en tant que joueur : "C'était parce que Mbark Boussoufa avait dit dans une interview que nous formions un duo tellement fort à Gand et qu'il me voulait à Anderlecht. Sur le plan humain, nous étions des antipodes. Nous venions d'univers différents et avions des styles de vie opposés. mais sur le terrain, on était complémentaires".

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Milieu de terrain besogneux et discipliné, Wouter Vrancken est désormais synonyme de football soigné. Cela l'emmènera-t-il aux commandes d'Anderlecht ? Plusieurs voix s'élèvent en ce sens, même si tout le monde n'est pas encore convaincu.