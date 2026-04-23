🎥 Encore le transfert le plus cher de l'histoire d'Anderlecht : Nicolae Stanciu signe un but venu d'ailleurs

Du haut de ses 32 ans, Nicolae Stanciu est aujourd'hui actif dans le championnat chinois. Et il y lâche quelques missiles.

Avec les 11 millions (!) dépensés par Anderlecht en 2016, Nicolae Stanciu était arrivé du Steaua Bucarest avec une sacrée pression sur les épaules. Mais il n'aura jamais su justifier l'investissement de la direction : malgré des qualités techniques indéniables, sa lenteur ne jouait pas en sa faveur.

Un an et demi après son arrivée en grande pompe, le Sporting le revendait au Sparta Prague pour le tiers de la mise de départ. Stanciu a ensuite bien bourlingué, entre un passage en Arabie Saoudite, un retour à Prague (au Slavia), avant de repartir en Arabie Saoudite puis en Chine.

L'été dernier, l'international roumain est revenu en Europe, signant du côté du Genoa. Mais il n'y a effectué que quatre apparitions en Serie A et a donc changé de crèmerie dès cet hiver.

Stanciu frappe fort en Chinese Super League

L'ancien cauchemar de la direction anderlechtoise est reparti en Chine, du côté du Dalian Yingbo. Il s'y est directement refait une santé en jouant pratiquement tout et en étant directement impliqué dans 30% des buts.

Hier soir, son implication était très directe lors de la rencontre de championnat contre le Liaoning Tieren : les locaux ont eu beau repousser par deux fois le ballon hors de leur rectangle, Stanciu l'a repris sans se poser la moindre question et a inscrit un but absoulement splendide en pleine lucarne. Un futur candidat pour le prix Puskas ?



Lire aussi… Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA ›