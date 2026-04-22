Un Anderlechtois de retour dans le onze après plus d'un mois ? "Le synthétique n'est pas un problème pour lui"

Jérémy Taravel s'est présenté face à la presse à la veille du déplacement à Saint-Trond. Il fait notamment le point sur l'infirmerie anderlechtoise.

Dimanche, Anderlecht s'offrira une répétition générale de la finale de la Coupe avec la réception de l'Union Saint-Gilloise. Mais Jérémy Taravel ne pense qu'aux Canaris. Et plus précisément ceux de Saint-Trond.

"Le match le plus important, c’est celui de jeudi. Le déplacement à Saint-Trond est important dans l’optique de la troisième place. On a aussi trois matchs en une semaine et c’est un paramètre à gérer", explique-t-il en conférence de presse, cité par Le Soir.

Grâce au 0-0 du STVV à La Gantoise, Anderlecht (victorieux à Malines) est revenu à deux points de la deuxième place de son adversaire de demain. Mais Taravel ne pourra pas compter sur Mario Stroeykens, sorti blessé à l'ischio-jambier samedi.

Stroeykens va passer un scanner, Camara est prêt

Sa fin de saison est bien incertaine : "Il passera un scanner la semaine prochaine pour connaître la gravité de la blessure. On saura alors combien de temps il est indisponible. C’est vraiment difficile de perdre un joueur à ce stade de la saison. J’espère qu’il pourra encore jouer".

L'entraîneur des Mauves a également évoqué la situation d'Ilay Camara. Le latéral des Mauves n'a plus joué depuis plus d'un mois. Contre Malines, il était de retour dans la sélection mais n'est pas sorti du banc.



Lire aussi… Le RSC Anderlecht veut enfin faire la fête, et met en place un dispositif pour la finale ›

Un déplacement à Saint-Trond est-il vraiment le bon match pour le relancer ? "Le synthétique n’est pas un problème pour lui. On sait que ce genre de pelouse est marquant pour les corps et pour les articulations mais ce n’est pas un souci pour Ilay qui s’entraîne normalement".