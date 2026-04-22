Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?
Photo: © photonews

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Petite catastrophe pour Mario Stroeykens : Jérémy Taravel n'a pas l'air optimiste concernant le fait qu'on revoie le milieu offensif du RSC Anderlecht sur les terrains cette saison. Et l'air de rien, cela pourrait bien signifier qu'on ne le reverra plus du tout sous le maillot mauve.

S'il y a bien un problème sur lequel le futur directeur sportif du RSC Anderlecht (qui devrait donc être Antoine Sibierski, mais on a déjà appris à ne jurer de rien avec le club bruxellois) pourrait être bien inspiré de se pencher, c'est sur l'incroyable accumulation de blessures qui frappe les Mauve & Blanc ces dernières saisons.

Et cette saison encore, donc, c'est la même chanson : Nathan De Cat est blessé et probablement out jusqu'en fin de saison ; avant lui, des garçons comme Marco Kana, Ludwig Augustinsson ou encore Ilay Camara ont eux aussi été tenus éloignés des terrains ; désormais, voilà que c'est Mario Stroeykens qu'on risque de ne pas revoir.

En conférence de presse ce mercredi à la veille du déplacement à Saint-Trond, Taravel a tenté de rester positif : "J'espère qu'il entrera encore en action pour nous avant la fin de la saison, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas certain". Bref : il y a de grandes chances que Stroeykens ne joue plus.

Une fin de parcours en mode mineur à Anderlecht ?

Et si la question se pose déjà concernant Nathan De Cat, qu'un gros transfert attend probablement cet été, on peut clairement se demander si Mario Stroeykens portera à nouveau les couleurs du RSC Anderlecht. Car voilà plusieurs mercatos déjà qu'il est cité sur le départ.

En octobre dernier, c'était une petite surprise de voir Stroeykens prolonger son contrat à Anderlecht : peu utilisé par Besnik Hasi, qui n'appréciait pas son profil, le milieu offensif polyvalent paraissait plus proche d'un départ gratuit en fin de saison.

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Mais cela aurait représenté une perte sèche, en plus d'un solide aveu d'échec, pour le RSCA. Malgré ses difficultés récentes, "Super Mario" est toujours estimé à 6 millions d'euros - moins de la moitié de ce qu'Anderlecht en espérait à l'époque, et de sa valeur la plus haute atteinte sur Transfermarkt en décembre 2024 (14 millions), mais pas une somme négligeable.

Vendre Stroeykens tant qu'il vaut une belle somme 

Car sur le plan sportif, cette prolongation aurait pu ne pas être une priorité : cette saison, Stroeykens se traîne sur les terrains. Trente matchs, un but, un assist : c'est famélique pour un joueur dont on a longtemps douté du meilleur poste mais qui restait tout de même sur deux saisons à 5 et 6 buts, et 7 assists, toutes compétitions confondues. 

Fragile sur le plan physique, Mario Stroeykens peine aussi à se faire violence, à tout donner, ce qui ne plaisait pas à Hasi. Seul Brian Riemer, par moments, a réussi à mettre l'élégant mais frustrant Stroeykens dans de bonnes conditions, mais désormais, on commence à se dire du côté d'Anderlecht qu'il faut le vendre tant que sa cote est correcte.

Une participation à la Coupe du Monde n'est pas impossible, et pourrait également aider. Car s'il ne joue plus, ce n'est pas avec la saison qu'il aura proposée jusqu'ici que le RSC Anderlecht pourra rêver d'une offre satisfaisante cet été pour celui qu'on présentait à l'époque comme l'un des joyaux de Neerpede. 

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