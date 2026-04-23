Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

Keisuke Goto a plus que rentabilisé son prêt à Saint-Trond. Au point qu'il pourrait bien ne plus revenir à Anderlecht cet été.

Keisuke Goto réalise une excellente saison à Saint-Trond. L'attaquant, prêté par Anderlecht aux Canaris, a énormément progressé depuis son arrivée dans le Limbourg, signant 12 buts et 7 assists.

La question est désormais de savoir à quoi ressemblera son avenir. En principe, le Japonais doit retourner à Anderlecht (où il est sous contrat jusqu'en 2028) cet été, mais rien ne dit que le mercato ne l'emmènera pas ailleurs.

Keisuke Goto vers la Bundesliga

D'après Het Nieuwsblad, Goto n'aurait d'ailleurs pas vraiment envie de revenir au Sporting. Un transfert définitif au STVV paraît également compliqué, car le club limbourgeois ne dispose pas d'option d'achat.

Toujours selon Transfermarkt, sa valeur marchande a déjà grimpé à 8 millions d'euros, ce qui le rend pratiquement inabordable pour la plupart des autres clubs belges. En revanche, il susciterait de l'intérêt en Bundesliga et en Premier League.

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Et Goto serait tenté par cette piste : un départ vers la Bundesliga lui plairait. Il reste donc à voir quel club se manifestera concrètement. Et s'il parvient à disputer la Coupe du monde avec le Japon, ses chances de décrocher un joli transfert pourraient encore augmenter.