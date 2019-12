Un nouveau Thibaut Courtois à l'approche du Clasico : ses chiffres sont brillants

Le Thibaut Courtois moqué en début de saison et placé en concurrence la saison passée avec Keylor Navas a disparu : le Diable Rouge est de retour à son meilleur niveau.

Comme les temps changent. Il y a deux mois et demi, lors de la réception du FC Bruges, Thibaut Courtois semblait au fond du trou : ses prestations étaient hésitantes, il restait sur neuf buts encaissés en sept rencontres toutes compétitions confondues et la comparaison avec Keylor Navas, parti l'été passé au PSG, battait son plein. Des approximations contre les Blauw & Zwart et une sortie à la pause pour problèmes gastriques, à l'époque perçus comme une excuse, ont encore aggravé les choses.

Chiffres record

Aujourd'hui, tout a changé : depuis deux mois et une défaite le 19 octobre contre Mallorque (1-0), le Real Madrid n'a encaissé que trois buts avec Courtois entre les perches en championnat (en sept matchs). Et le Diable Rouge présente des statistiques brillantes : 19 parades sur les 21 tirs cadrés subis par le Real ces dernières semaines, soit un ratio de 90,5% d'arrêts.

19 - Thibaut Courtois has saved 19 of the last 21 shots on target he has faced for Real Madrid in LaLiga (90.5%). Giant. #ElClásico pic.twitter.com/NUYPhoKB5c — OptaJose (@OptaJose) December 17, 2019

Plus que son assist rocambolesque, ce sont évidemment ces chiffres qui prouvent le retour de Courtois à son meilleur niveau, celui qui lui a permis d'être élu meilleur gardien du Mondial 2018. Même la presse espagnole, dont on sait qu'elle suit le vent et les tendances du moment, a changé son fusil d'épaule concernant le portier des Merengue.

Le drôle de cas ter Stegen

Opta souligne dans le même temps un chiffre surprenant concernant le portier du rival, Marc-André ter Stegen : si le Néerlandais a délivré ... deux passes décisives cette saison, il semble également sujet aux erreurs coupables puisque ter Stegen est le joueur de Liga ayant commis le plus d'erreurs directes amenant un but (3).

3 - Marc-André ter Stegen has made more errors leading to goals than any other player in LaLiga this season (three). Strange.#ElClasico pic.twitter.com/4T6AsTU2k1 — OptaJose (@OptaJose) December 17, 2019

Il faut dire qu'avec 20 buts encaissés en 16 rencontres, le gardien du Barça présente des statistiques moins flatteuses que son homologue madrilène. Il n'a cependant jamais été pointé du doigt comme "en méforme" - bien au contraire : Marc-André ter Stegen réalise en fait une saison énorme, les suiveurs blaugrana sont unanimes à ce sujet. Si Barcelone aborde ce Clasico en tête, il le doit à son international néerlandais ; et malgré lui, aucun club n'a encaissé plus de buts que le Barça dans le top 7 de la Liga (20, comme la Real Sociedad 6e).

Le duel de gardiens de ce Clasico sera donc très intéressant à suivre car au-delà des statistiques, tous deux sont en pleine forme. Courtois a traversé une passe délicate mais s'est ressaisi récemment, aidé par une assise défensive solide ; ter Stegen est lâché par ses défenseurs semaine après semaine mais tient bon, même s'il encaisse beaucoup trop. Ils auront tous deux un rôle important à jouer pour définir le leader de la Liga ...