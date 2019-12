David Moyes de retour : "Gagner, c'est ce que je fais"

David Moyes a fait son retour à West Ham, 18 mois après avoir été remplacé par Manuel Pellegrini. L'ancien entraîneur d'Everton et Manchester United a donné sa première conférence de presse.

David Moyes est de retour avec la même mission qu'à son arrivée en 2017-2018 : il avait à l'époque sauvé l'équipe de la relégation, avant de quitter les Hammers repris alors par Manuel Pellegrini. Le bilan du Chilien, malgré des transferts mirobolants, est un échec et West Ham est désormais tout près de la zone de relégation ... à nouveau.

"Je suis ici pour gagner", clame Moyes. "Je crois qu'il n'y a que deux ou trois coachs en Premier League avec mon bilan. C'est ce que je fais, je gagne. Je suis là pour enchaîner les victoires et sortir West Ham de la zone rouge", continue-t-il. "C'était très classe de la part de la direction de me rappeler et ma réponse a été très simple : I can't wait. Nous n'avons pas parlé du futur ou du passé, juste de la situation du club".

Option pour prolonger

Mais David Moyes pense tout de même au futur : "Qu'ils m'aient rappelé en dit énormément sur ce que la direction a pensé de mon travail. Et cette fois, je ne leur laisserai pas d'autre choix que me prolonger. Il y a une clause de prolongation dans mon contrat et je vais faire en sorte que ne pas l'activer soit impossible", affirme l'entraîneur de 56 ans, qui arrive avec beaucoup de confiance.

Gagner, c'est ... en effet ce qu'il faitSi l'affirmation de David Moyes peut paraître cavalière, l'Anglais a raison : seuls 4 managers ayant dirigé plus de 300 matchs de Premier League ont un ratio de victoires supérieur au sien, a calculé la BBC. Moyes (38,8% de victoires) n'est devancé que par Sir Alex Ferguson (65,2%), José Mourinho (62,3 %), Arsène Wenger (57,5%) et Rafael Benitez (49,4%).