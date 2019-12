L'AS Rome déclare publiquement être en discussions avec un repreneur potentiel

Suite aux rumeurs parues ce matin dans la presse italienne, l'AS Rome a pris les choses en main et publié ce lundi un communiqué confirmant que le club était actuellement en discussions avec le groupe américain Friedkin, en vue d'une transaction qui verrait le président (américain également) James Pallotta céder ses parts pour un montant estimé entre 750 millions et 1 milliard d'euros.

#ASRoma have issued the following statement regarding reports that recently appeared in the press concerning a potential transaction involving AS Roma S.p.A and The Friedkin Grouphttps://t.co/8n0Rugeu6e pic.twitter.com/lERvSiopwW