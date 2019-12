Stats de la décennie : KDB, Hazard et deux autres Diables bien représentés en Premier League

Les 'petits belges' ont marqué le championnat le plus populaire au monde de leur empreinte ces dernières années. De nouvelles preuves en chiffres.

Kevin De Bruyne est le troisième meilleur passeur de la décennie en Premier League, comme le révèle Opta, avec 58 assists. Son équipier David Silva (89) domine largement ce classement, Christian Eriksen (62) est le second. Le Diable Rouge devance Fabregas (55) et le duo Rooney - Eden Hazard (54).

Au niveau des occasions créées, pas de De Bruyne dans le Top 10, mais bien Eden Hazard à la seconde place. L'ancien Blue en a créé 595, plus qu'Eriksen (565) et Ozil mais moins que David Silva (768).

Romelu Lukaku est aussi représenté, dans le classement des meilleurs buteurs. Loin de l'inévitable Sergio Aguëro (174 buts), derrière Harry Kane (136) et Wayne Rooney (114), mais l'ex-mauve est quatrième, en ayant marqué à 113 reprises avec Everton, West Brom et Man U. Eden Hazard est lui septième avec 85 buts, derrière Van Persie et Vardy, mais devant Giroud.

Avec 670 arrêts, Simon Mignolet est le septième gardien qui en a réalisé le plus lors de la décennie écoulée. Ben Foster est le premier. Jordan Henderson est lui le joueur qui a le plus de parties au compteur.