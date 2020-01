La rédaction de Walfoot vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 !

Walfoot et Voetbalkrant vous souhaitent une belle et heureuse année 2020 !

L'année 2019 se termine et aura été belle sur Walfoot.be ! La qualification sans faute de nos Diables Rouges pour l'Euro 2020, les belles prestations de nos Red Flames, le titre du Racing Genk, les nombreux retours de Diables Rouges dans notre championnat, le Mondial féminin 2019, le titre européen de Liverpool ... Tant d'événements vécus et tellement plus encore à vivre en cette nouvelle année - à commencer par l'Euro 2020 en juin prochain lors duquel tout un pays espère voir la Belgique sur le toit du continent.

Toute la rédaction de Walfoot et de Voetbalkrant s'associe donc pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2020, sur et en dehors des terrains !