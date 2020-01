Le capitaine de l'AFC Tubize quitte le club après de loyaux services rendus

Shean Garlito fut formé à Tubize et joue avec l'équipe première de l'AFC depuis 2012. Cependant, la situation est devenue insoutenable pour le défenseur de 24 ans.

Il a annoncé sur son compte Instagram qu’il quittait son club formateur, ce jeudi après-midi. Véritable emblème du club, il était resté dans le noyau brabançon malgré la descente en divisions amateurs.

Mais, à présent, le capitaine quittera bel et bien le club. Il explique son choix sur les réseaux sociaux : « « Il est temps pour moi de vous annoncer que je referme ce long chapitre à l’AFC Tubize. Une page se tourne pour moi, j’aurai connu des moments de joie, de tristesse mais surtout de fierté d’avoir pu porter le maillot aussi longtemps.

C’est le coeur lourd que je quitte mon club formateur qui m’aura lancé dans le grand bain du monde professionnel. La situation étant devenue compliquée, je me dois de continuer ma carrière ailleurs pour essayer de grandir et d’apporter mon expérience ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, je porterai les couleurs sang et or à jamais dans mon cœur ».