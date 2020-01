La statue d'Ibrahimovic à Malmö de nouveau prise pour cible

Un investissement dans un autre club que les supporters de Malmö ne pardonnent pas à Ibrahimovic.

Et après avoir vu la statue de l'attaquant (érigée dans son ancien quartier de Rosengård) dégradée et vandalisée à plusieurs reprises, celle-ci est désormais tombée de son socle.

Après plusieurs dégradations (nez coupé, tags etc.), reste à voir si la statue du Milanais sera remise sur pieds car la protestation des fans reste assez importante.

Zlatan Ibrahimovic's statue has been sawed down by the Malmo fans. pic.twitter.com/jRBWwske0L