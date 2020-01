Des erreurs, des buts, du spectacle: derby londonien animé en Premier League

Arsenal arrache un point, Chelsea en perd deux.

C'était le choc de la 24e journée, il aura répondu aux attentes. Et ça avait tellement mal commencé pour les Guners, que le partage arraché à Stamfrod Bridge aura, sans doute, la saveur d'une victoire pour la bande à Mikel Arteta.

Forget Mustafi’s mistake and David Luiz Foul. Look at he clearance by Mustafi after😂😂. Worst defender I’ve seen



pic.twitter.com/XQBWarV9Dt — Khalid〽️ (@CFC_Khalz) January 21, 2020

A la demi-heure, une passe en retrait complètement manquée de Mustafi provoquait la faute et l'exclusion de David Luiz et le penalty qui permettait à Jorginho de donner l'avantage à Chelsea. Réduits à dix, les Gunners n'ont pourtant pas abdiqué et c'est Gabriel Martinelli qui, après avoir traversé tout le terrain, remettait les deux équipes à égalité.

Et si Azpilicueta pensait avoir fait le plus dur en redonnant l'avantage aux Blues, Arsenal est encore revenu au score grâce à une frappe à distance d'Hector Bellerin (2-2). Chelsea (4e, 40 points) cède deux points en route et pourrait voir Manchester United et Wolverhamtpon (5es, 35 points) se rapprocher. Arsenal reste bloqué à la dixième place.