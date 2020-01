Le Danemark va incorporer le VAR, mais avec des conditions : "Les hors-jeux de 3 millimètres sont ridicules"

A son tour, la Super League danoise mettra en place la vidéo arbitrage dès la saison prochaine. Pour compenser quelque peu les polémiques à son égard, les dirigeants de la Ligue ont suggéré quelques conditions particulières à son utilisation.

Ainsi, AS signale que les arbitres danois ne pourront changer leur décision si le VAR n'intervient pas dans un délai maximum de 25 secondes. L'argument ? Si les juges ne parviennent pas à prendre une décision dans cet espace-temps, c'est qu'il n'y a pas d'erreur flagrante constatée.

En ce qui concerne les hors-jeux, qui font couler beaucoup d'encre en Belgique et outre-Manche, la Ligue danoise a décidé de ne pas revenir sur une décision arbitrale s'il n'y a pas plus de 15 centimètres de marge. On peut se poser la question suivante : Comment savoir s'il n'y a que 14 ou 16 centimètres ? Comme souvent avec le VAR, le problème ne semble qu'être déplacé.

Les dirigeants danois tentent tout de même de s'expliquer : "Le VAR doit intervenir beaucoup moins qu'il ne le fait en Premier League anglaise. L'objectif est qu'il n'intervienne environ qu'une fois tous les trois matchs".