Mogi Bayat vu de Nantes : "Un directeur sportif "officieux", de notoriété publique"

Les supporters du FC Nantes ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de l'omniprésence de Mogi Bayat au sein de leur club, le week-end passé. Un coup de gueule logique ?

La liste de joueurs amenés par Mogi Bayat au FC Nantes est très, très longue - et nous vous l'avions détaillée par ici - et le fait que l'agent franco-iranien soit devenu omnipotent à la Beaujoire n'est un secret pour personne, surtout pas pour les supporters. Résultat : une banderole le week-end passé, réagissant à l'arrivée récente de Renaud Emond, nouveau transfert nantais estampillé Bayat.

On pouvait y voir les Nantais parler de Mogi comme d'un "directeur sportif", terme que les suiveurs du club confirment. "Oui, on peut bien parler d'un directeur sportif officieux et personne ne s'en cache à Nantes, le président lui-même assume travailler en étroite collaboration avec Mogi Bayat. C'est de notoriété publique", nous souligne un journaliste nantais.

Une situation qui n'est en fait pas gênante en soi. "C'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé avec Fabrice Picot, qui se chargeait de tous les transferts du FC Nantes. Mais ça passait mieux parce que Picot a joué à Nantes lui-même. Là, c'est un agent pur et dur, avec une réputation sulfureuse suite au Footgate", poursuit notre interlocuteur.

Des joueurs aux fortunes diverses

Mais qu'en est-il du sportif ? Le bilan des joueurs amenés par Bayat est mitigé. "Certains ont la mémoire courte, car Guillaume Gillet était un bon joueur, Kalifa Coulibaly a alimenté le marquoir après le départ d'Emiliano Sala. Cette saison, Moses Simon monte en puissance, et Emond a directement montré son sens du but".

Reste les flops. "Il y en a eu. Limbombe, plus gros transfert entrant du FC Nantes, n'a encore rien apporté ; Cristian Benavente, même si Bayat n'en est pas l'agent, est arrivé via lui et ne convainc pas. Et il y a le cas El Ghanassy, qui était un plantage complet ...".