Emond, Limbombe, Kara, Benavente ... : Nantes est devenu le FC Bayat

Renaud Emond est en route vers le FC Nantes et on peut naturellement y voir l'ombre d'un homme : Mogi Bayat, éminence grise de Waldemar Kita chez les Canaris.

Il n'aura pas fallu longtemps à Mogi Bayat pour trouver un nouveau port d'attache à Renaud Emond : l'attaquant du Standard a rejoint l'écurie de Mogi il y a peu et voilà déjà le "phénix" de Sclessin sur le départ. Et sa destination ne surprend absolument pas puisqu'il s'agit ... du FC Nantes, devenu ces dernières années le partenaire privilégié de Bayat.

Liaison directe Bruxelles - Nantes

Tout débute en janvier 2016 : Guilaume Gillet, l'un des clients les plus fidèles de Mogi, quitte Anderlecht pour le FC Nantes. C'est peut-être ce transfert, plutôt réussi, qui permettra au frère de Mehdi de s'installer durablement en Loire Atlantique. La liaison Anderlecht - Nantes sera encore mise à profit à plusieurs reprises lors des mercatos suivants : Kara en prêt à l'été 2018 ; Dennis Appiah l'été passé, avec succès également puisque le latéral est titulaire ; Adrien Trebel, qui n'est pas venu mais aurait dû remplacer Valentin Rongier ( que Mogi Bayat ... a aidé à rejoindre Marseille).

FC Pro League

Mais Anderlecht n'est pas le seul club ayant multiplié les exports à direction de l'ancienne capitale de la Bretagne : La Gantoise, où Mogi a également ses entrées, y a envoyé Kalifa Coulibaly (pour 4,5 millions à l'été 2018) et a tenté d'y envoyer Dylan Bronn l'été passé, sans même parler de Moses Simon lié à Bayat, passé à Gand et arrivé en prêt à Nantes depuis la Real Sociedad. Simon comme Coulibaly sont titulaires réguliers à la Beaujoire.

Si Nantes a pu se féliciter de certains transferts signés Bayat, le cas d'Anthony Limbombe est probablement l'échec le plus retentissant des années récentes : achat record des Canaris (plus de 8 millions d'euros), le Soulier d'Ébène 2018 vivra une saison compliquée et repartira en prêt au Standard, aidé par les connexions de son agent en bord de Meuse.

Au rayon des échecs, Yassine El Ghanassy est évidemment à souligner, l'ex-Diable Rouge n'inscrivant pas le moindre but en Ligue 1 en 20 apparitions. Cette saison, Bayat est parvenu à arranger le passage surprenant de Cristian Benavente du Pyramids FC au FC Nantes et si le transferts semblait intéressant sur papier, permettant au Péruvien de retrouver le haut niveau, il est un échec jusqu'ici.

Renaud Emond, un coup à la Sala ?

L'arrivée d'Emond à la Beaujoire est donc le dernier transfert made in Bayat à Nantes. Le buteur des Rouches peut rappeler le profil de l'infortuné Emiliano Sala : jamais décrit comme le joueur le plus talentueux d'un noyau, mais travailleur, appliqué et tueur devant le but. Mogi comme Waldemar Kita espèrent avoir frappé juste et pouvoir rapidement compter Renaud Emond parmi les réussites amenées par l'agent franco-iranien. Si pas, qu'importe : on a le sentiment qu'il ne sera pas le dernier joueur amené au FC Bayat ...