Les Diables Rouges connaissent leurs prochains adversaires

Les Diables Rouges se rendront bien au Qatar pour y faire un stage d'une semaine. Une semaine durant laquelle ils disputeront également deux rencontres amicales, en guise de préparation pour l'Euro 2020.

La Belgique jouera le 27 mars contre les Champions d'Europe en titre, à savoir le Portugal. Leur deuxième rencontre se disputera le 30 mars, toujours au Qatar. Les Diables Rouges auront l'occasion de prendre leur revanche sur la Suisse, qui avait battu la Belgique 5-2 en Nations League.

Roberto Martinez et son staff ont donc choisi deux adversaires de qualité pour préparer au mieux un Euro où les Belges n'ont plus vraiment la possibilité de se louper. Le sélectionneur a justifié le lieu du stage par le besoin de soleil et de vitamine D pour ses joueurs. En réalité, il s'agit d'un gros chèque qui est le motif principal du Qatar comme choix de destination. Les Diables Rouges joueront, cela dit, un match à Bruxelles contre une sélection encore indéterminée en juin.