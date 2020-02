🎥 L'énorme boulette du gardien uruguayen dans un match capital face au Brésil

Une boulette qui aura finalement coûté la victoire à son équipe alors qu'elle menait au score dans ce match du tournoi de qualification olympique.

Il y a des soirées à oublier et celle de jeudi soir fera certainement partie de celles d'Ignacio De Arruabarrena. Le gardien des U23 de l'Uruguay a été l'auteur d'une belle boulette lors du match face au Brésil dans le tournoi de qualification olympique pour les JO 2020.



Cinq minutes après l'ouverture du score de son équipe, le portier a très mal réceptionné un tir adverse et s'est emmêlé les pinceaux. Résultat : le ballon a bien franchi la ligne et le Brésil s'en est sorti avec un partage (1-1) grâce à cet autobut.