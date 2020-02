Le club le plus puissant financièrement au monde est un club français

Soccerex publie annuellement un rapport classant les clubs le plus puissants financièrement au monde. Après deux ans de règne pour Manchester City, c'est au tour du PSG de s'adjuger la première place.

Ce changement s'explique par la meilleure santé financière du club de Ligue 1 qui a réduit sa dette et augmenté ses rentrées, rapporte l'Equipe.

Cinq critères sont retenus pour faire ce classement : les dettes de clubs, les investissements des propriétaires, le potentiel financier des joueurs et des installations immobilières et les actifs financiers.

