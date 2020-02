Thomas Meunier n'aime pas les réseaux sociaux : "Le jour où je prends ma retraite, c'est fini"

On pensait Thomas Meunier très à l'aise sur les réseaux sociaux, où il blague régulièrement et prend position. Mais le latéral du PSG n'est pas amateur ...

Invité de l'émission "Ptit Délire Show" en compagnie du rappeur belge Roméo Elvis, Thomas Meunier s'est exprimé sur le sujet des réseaux sociaux et a révélé ... qu'il n'en était pas un grand amateur : "J'ai toujours dit que le jour où je prendrais ma retraite, il n'y aura plus d'Instagram, de Facebook, tout ça", affirme-t-il.

"Contractuellement, tu es obligé d'avoir ces réseaux. Je connais un joueur qu'une marque a refusé de sponsoriser parce qu'il n'était pas actif sur les réseaux sociaux ! Tu n'es même pas libre de faire ce que tu veux", regrette Meunier. "Et c'est son équipementier, ses chaussures, etc ... donc il en a besoin. Mais s'il n'a pas Twitter, Insta, etc ..., les marques ne peuvent pas faire de publicité sur les réseaux, donc ils ont refusé".