L'agent du meilleur buteur du championnat est clair : "Une nouvelle destination cet été"

Nick Mavromaras, l'agent du Taureau d'Or, semble mitigé quant au niveau de la Jupiler Pro League.

Pour Het Laatste Nieuws, il estime que le temps est venu pour Jonathan David de passer un cap : "La Gantoise a boosté sa carrière et le club a fait beaucoup pour lui. Je comprends qu'ils voudront le garder, mais il est temps pour Jonathan David de viser plus haut". Et ce, dès cet été : "La JPL est très bien pour les jeunes joueurs. Mais le moment est venu pour franchir une étape, cet été".

Et l'agent du jeune buteur canadien a déjà une idée derrière la tête : "L'objectif final est de jouer pour l'un des cinq meilleurs clubs du monde". Mais, entre-temps, Mavromaras veut que son joueur joue dans une équipe du sub-top : "La prochaine étape de sa carrière ne doit être trop importante. Arsenal, par exemple, c'est déjà le top 5 de Premier League. Nous devons restés humbles".

En tout cas, Mavromaras aura l'occasion de connaître les principaux intéressés ce jeudi soir. En effet, pas moins de dix clubs européens enverront leurs scouts pour scruter Jonathan David.