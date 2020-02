🎥 Christian Benteke entre dans l'histoire de la Premier League avec Crystal Palace

En s'imposant aujourd'hui face à Brighton, Crystal Palace est entré dans l'histoire de la Premier League pour une raison surprenante.

Titulaire et décisif cet après-midi en Premier League, Christian Benteke a vécu un succès historique avec Crystal Palace face à Brighton. Cependant, ce n'est pas en raison de son offrande délivrée à Jordan Ayew, qui a permis à l'attaquant ghanéen d'inscrire le seul but de la rencontre, que le joueur belge est parvenu à rentrer dans l'histoire mais ce pour une raison bien plus surprenante.

En effet, selon le site de statistique Opta Jean, le club londonien est le premier club dans l'histoire du championnat anglais a remporté un match s'étant déroulé le 29 février. Une performance insolite qu'aura malheureusement du mal à faire valoir l'ancien joueur d'Aston Villa auprès de Roberto Martinez pour obtenir une place de titulaire à l'Euro...