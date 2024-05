La statistique très impressionnante d'Amadou Onana, meilleur d'Europe sur un point précis !

Amadou Onana (22 ans) dispute probablement sa dernière saison à Everton. Arrivé en août 2022, le Diable Rouge a été cité dans divers clubs lors de chaque mercato (Chelsea, Manchester United, FC Barcelone...), mais est finalement resté chez les Toffees, dont il est devenu progressivement un pilier.

Cette saison, Onana a disputé 35 matchs de championnat et s'il a inscrit 3 buts au passage, c'est surtout sa capacité à aspirer les ballons qui impressionne. Statistiquement, le Belge est ainsi l'un des meilleurs du monde quand il s'agit d'aller au duel.

Selon les statistiques de DataMB, Amadou Onana compte ainsi le plus haut taux de duels gagnés au sein des 5 grands championnats, avec 62,3%. Il devance Dani Parejo (Villarreal) et Nampalys Mendy (Racing Lens).

Onana est encore sous contrat à Everton jusqu'en 2027, et est évalué à 50 millions d'euros par Transfermarkt. De nombreux clubs devraient tenter de l'attirer cet été, que ce soit en Premier League ou ailleurs. Et si le Diable Rouge se montre à l'Euro 2024, les Toffees pourraient bien toucher le pactole...

🇧🇪⚔️ Amadou Onana has the highest duel win rate (62.3%) of any midfielder in Europe's Top 5 Leagues pic.twitter.com/ykoHheI0Jh