Vincent Kompany à la recherche d'un miracle : "Que pouvons-nous faire de spécial ?"

Burnley est plus que jamais dos au mur, en Premier League. Avant-derniers avant cinq longueurs de retard sur le sauvetage à deux journées de la fin du championnat, les Clarets n'ont qu'un seul choix : 6/6, et prier pour que les autres résultats soient favorables.

Le gros morceau, ce sera samedi. Avant de recevoir Nottingham dans une rencontre abordable lors de la dernière journée, les joueurs de Vincent Kompany se rendront à Tottenham, et y joueront leur peau.

L'ancien T1 d'Anderlecht est dans une situation bien difficile, en Angleterre, mais il refuse de perdre espoir. "Peu importe la manière avec laquelle nous avons joué, nous pourrions être bien meilleurs en prenant de meilleures décisions dans les moments cruciaux" a-t-il lancé en conférence de presse, ce jeudi.

"De temps en temps, les joueurs peuvent faire quelque chose de spécial. Ça doit être l'attitude à adopter. 'Que pouvons-nous faire de spécial samedi" lançait Kompany, à la recherche d'un miracle, véritablement.

Vinny's looking for special moments on Saturday 🗣️ pic.twitter.com/PghWxtmhc9