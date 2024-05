Le grand moment d'émotion d'Alexander Blessin : "Cette Coupe, c'est pour elle"

Alexander Blessin n'a pas pu contenir ses émotions après la victoire en Coupe. Les journalistes l'ont attendu pendant deux heures et lorsqu'il est enfin entré dans la salle de presse, il a prévenu immédiatement : "Ne vous attendez pas à des propos intelligents de ma part..."

Les émotions de Blessin étaient magnifiques à voir. "La saison dernière, vous perdez le titre dans les dix dernières minutes. Ces dix dernières minutes maintenant... Et ce dernier coup de sifflet... C'est à ce moment-là que ça se passe", a-t-il commencé.

Le fait que sa famille soit présente rendait les choses encore plus belles. En particulier sa femme Charlotte, qui a eu un infarctus médullaire l'année dernière et qui est partiellement paralysée. "C'était tout pour moi qu'elle soit là", a déclaré Blessin, les yeux pleins de larmes de bonheur. "Ce n'est pas souvent que ma femme peut venir."

Aller faire la fête ? Deux bières et je suis debout sur la table en train de danser

"Je me demandais : devrais-je la laisser venir au stade, devrais-je la laisser chez elle... Mais elle le mérite. Elle fait partie de moi. Ce titre est pour elle. Je remercie mon staff, qui est le meilleur du monde. Et les joueurs le méritent tellement. Le petit morceau qui est à moi, je le donne à ma femme. Ce que je lui ai dit quand je suis entré dans les tribunes ? Beaucoup de choses, mais surtout que je l'aime."

Pour l'entraîneur de 50 ans, il s'agit du premier grand prix de sa carrière. "J'ai remporté beaucoup de prix chez les jeunes, vous savez. Et en fait, je ne suis entraîneur professionnel que depuis quatre ans. Donc 1 titre en quatre ans, ce n'est pas mal du tout, hein."

Et pour le reste de la soirée ? "Eh bien, je ne suis pas un bon buveur. Deux bières et je suis debout sur la table en train de danser. Je pense que je vais laisser les joueurs faire la fête entre eux. Ils auront congé demain. J'ai vu de très bons mouvements de danse dans le vestiaire, je ne peux pas rivaliser avec ça. Mais j'ai entendu certains chanter et je pense être meilleur là-dedans."