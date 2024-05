Quand Mark van Bommel se la joue José Mourinho : "Nous ne sommes pas Chelsea ou le Real Madrid"

Mark van Bommel ne sera très probablement plus l'entraîneur de l'Antwerp la saison prochaine. Le Néerlandais a passé en revue ses deux saisons passées chez les Anversois.

Mark Van Bommel voulait déjà être dans le bus de retour vers Anvers. La défaite a évidemment touché les joueurs et le staff. Ils n'ont d'ailleurs pas perdu de temps pour quitter Bruxelles. "Quand on sait à quel point la victoire est belle, cette douleur est d'autant plus forte", soupira Van Bommel. "On joue une finale pour la gagner. Ce n'était pas une belle finale, mais on le savais d'avance."

Van Bommel avait aussi un plan spécial : il a donné le ballon à l'Union. "Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils sont une très bonne équipe en contre, mais ils ne savent pas bien gérer le ballon. Je pense que ce plan était super efficace. Il faut regarder les forces et les faiblesses de l'adversaire."

Van Bommel sait déjà comment gérer la déception. "En tant que joueur, j'ai perdu la finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe du monde en un mois. J'ai cette expérience. Mais je sais aussi comment c'est de les gagner. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du bon côté de la médaille."

La Ligue des Champions ? Ce sera difficile dans les années à venir

Le Néerlandais est ensuite passé en mode José Mourinho, rappelant ses succès avec l'Antwerp. "Nous sommes l'Antwerp. Nous savons d'où nous venons. Nous avons tout gagné l'année dernière. Ce refrain de la Ligue des Champions, ils ne l'avaient jamais entendu au Bosuil. Et ce sera difficile de l'entendre à nouveau à court terme. Si jamais cela se produit."

"Et cette saison... Pendant la saison, tu essaies de te qualifier pour les play-offs et tu y parviens. Tu arrives en finale de la Coupe. Tu ne vas pas me dire que c'est une mauvaise saison. J'ai reçu des messages de collègues qui auraient aimé être à notre place."

Van Bommel semblait également faire un discours d'adieu. Il ne sera très probablement à l'Antwerp la saison prochaine. "Trois titres, qui l'aurait cru ? Nous ne sommes pas le Chelsea ou le Real Madrid, hein", a-t-il continué.