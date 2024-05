Les Ultras du Standard prévoiraient des actions de protestation massives contre 777 Partners ce vendredi

Le contexte du match entre le Standard et Westerlo est très sensible : 777 Partners est dans la tourmente. Les Ultras du club souhaiteraient faire connaître leur mécontentement.

La rencontre entre le Standard et Westerlo ira-t-elle à son terme, ce vendredi soir... voire démarrera-t-elle ? Des rumeurs insistantes, évoquées dans les colonnes du journal L'Avenir, affirment que les Ultras du Standard de Liège auraient prévu des actions massives de protestation.

La cible de cette colère, bien sûr, est 777 Partners, le groupe américain propriétaire du Standard. Cette semaine, des informations très inquiétantes sont parvenues concernant la gestion financière de 777, qui serait ciblé par au moins 16 plaintes pour fraude.

Ce mercredi, le Standard s'est même vu infliger une interdiction de transferts pour le mercato à venir par la Commission des Licences. Les comptes du club seraient vides, et Ivan Leko n'a pas caché la réalité : non seulement plus personne n'est payé au Standard, mais les employés ne savent pas quand ils le seront (lire ici).

Standard-Westerlo perturbé ?

Pas de surprise, donc, de voir les supporters du Standard réagir avec virulence à la situation. Des appels au boycott et à la protestation fleurissent partout sur les réseaux sociaux. Après avoir rencontré la direction et le staff du club ce jeudi, les Ultras Rouches ne sont pas calmés.

Reste à voir quelle forme prendra cette protestation, de quelle ampleur elle sera, et si cela aura un impact sur la tenue ou non du match entre le Standard et Westerlo. Rappelons que les Rouches n'ont pas encore gagné le moindre match dans ces Europe Playoffs.