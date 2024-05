Après Besiktas, Trabzonspor et Galatasaray, un autre club s'intéresse à Cihan Canak

Le jeune joueur du Standard devrait quitter Sclessin pendant l'été. Presque tous les grands clubs de Turquie suivent sa trace.

Le départ de Cihan Canak en fin de saison semble certain. Le jeune Turc n'aura jamais réussi à exploser en Pro League, malgré un talent indéniable.

L'ailier d'à peine 19 ans est assurément pétri de qualités, mais il a souvent été mal utilisé en bords de Meuse, et a parfois montré trop de nonchalance lorsque la situation ne le permettait pas.

En janvier, déjà, Cihan Canak a bien failli quitter le Standard. Une blessure encourue pendant la trêve avait retardé l'échéance... de quelques mois, seulement.

Cihan Canak va quitter le Standard : presque toute la Turquie est intéressée

En effet, le départ de Canak devrait bien être pour cet été. Depuis plusieurs semaines, on sait déjà que Besiktas, Trabzonspor (où évolue un certain Denis Dragus) et Galatasaray sont très intéressés.

Ce jeudi, c'est un autre club qui entre dans la danse... turc, encore une fois. Le média Sports Digitale, en Turquie, informe que Canak serait aussi surveillé par Fenerbahçe, qui aurait demandé des renseignements au Standard quant à la situation contractuelle du joueur.

Le Turc devrait donc évoluer dans "son" championnat la saison prochaine, et a l'embarras du choix quant à sa destination précise.