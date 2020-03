Le Real Madrid et un tout bon Courtois effacent le Barça et prennent la tête de la Liga !

Très attendu, le clasico de ce soir opposait les deux équipes au sommet de la Liga. En effet, le FC Barcelone, premier au classement, se déplaçait chez son dauphin le Real Madrid, second à seulement deux points derrière, pour disputer un match emblématique du football européen. En plus de sa rivalité historique, ce match était donc doublé, comme souvent, d'une rivalité sportive.

Au terme d'une première période équilibrée, les deux équipes se sont créées plusieurs occasions sans pour autant parvenir à trouver la faille. En effet, bien aidé par un excellent Thibaut Courtois, auteur de deux parades décisives face à Arthur puis Messi, le Real Madrid est parvenu à rentrer aux vestiaires en conservant sa cage inviolée.

Vinicius Junior fait tomber le record de Lionel Messi

Néanmoins, au retour des vestiaires, ce sont bien les Blaugrana qui se sont retrouvés en difficulté, subissant les assauts des hommes de Zinédine Zidane. C'est donc à la 71e minute que Vinicius Junior a ouvert le score, sur une frappe légèrement déviée par Piqué. De ce fait, l'attaquant brésilien est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du clasico au XXIe siècle devant Lionel Messi.

Dominateurs, les Merengues ont finalement aggravé le score dans le temps additionnel grâce à une réalisation de Mariano Diaz (2-0), entré quelques minutes plus tôt à la place de Karim Benzema. Le Real en profite pour repasser devant son rival historique, mais la lutte pour le titre est tout sauf terminée : un petit point sépare les deux équipes en tête de la Liga.

Vinícius Júnior has become the youngest LaLiga goal-scorer in El Clásico in the 21st century, ahead of Lionel Messi.



19 years, 7 months and 18 days old. 🤩 pic.twitter.com/LamnpaZshs