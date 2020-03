Jamie Vardy n'exclut pas un retour en équipe nationale

Le buteur de Leicester City est actuellement le meilleur buteur de Premier League.

Avec un nouveau doublé lundi soir face à Aston Villa, Jamie Vardy a un peu plus conforté son avance en tête du classement des buteurs en Premier League (19 buts en 26 matchs).

Alors que l'Euro approche à grands pas, l'Angleterre est en manque de buteur et Vardy a officiellement pris sa retraite internationale après le Mondial 2018.

Les présences d'Harry Kane et Marcus Rashford ne sont pas assurées et Southgate pourrait faire appel au service de l'attaquant de Leicester. Ce dernier n'a pas refusé l'idée de revenir avec les Three Lions.

"Gareth et moi avons convenu que la porte serait toujours ouverte. Nous allons nous asseoir pour en discuter", a-t-il confié au micro de Sky Sports.