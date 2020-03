Cristiano Ronaldo aurait fait savoir à la Juventus qu'il restait au Portugal...

Un retour imminent de CR7 en Italie n'est pas prévu. Sa participation au match retour des huitièmes de finale contre l'Olympique Lyonnais avec la Juventus est donc mise en doute.

Pays le plus touché en Europe par le coronavirus, l'Italie voit son calendrier footballistique être à l'arrêt total jusqu'au 3 avril prochain. La Juventus a communiqué mercredi soir que Daniele Rugani était positif au coronavirus. "Le club est en train d'activer toutes les procédures d'isolement requises par la loi, y compris le recensement des personnes qui ont eu des contacts avec lui", a précisé le club italien dans un communiqué.

Mais un joueur manque à l'appel : Cristiano Ronaldo. Après le derby d'Italie remporté contre l'Inter Milan, le Portugais est rentré à Madère afin de se rendre au chevet de sa mère victime d'un AVC il y a quelques jours. Mais CR7 aurait décidé de rester au Portugal et de ne pas rentrer en Italie après avoir appris la contamination de Rugani et au vu de la situation critique en Italie. "Cristiano Ronaldo ne s'est pas formé et reste à Madère en attendant les développements liés à l'urgence sanitaire actuelle", a précisé la Juventus dans son communiqué.

Selon Tancredi Palmieri, correspondant pour BeIN Sport et CNN, le quintuple Ballon d'Or aurait décidé de rester à Madère sans donner de date de retour. En accord avec le club, il ne compte pas rentrer en attendant que la situation s'améliore en Italie et risque donc de manquer la rencontre de Ligue des champions face à l'Olympique Lyonnais.

Mais ce match aura-t-il lieu ? Alors que le lieu de la rencontre est déjà un gros point d'interrogation, la tenue du match est plus que menacée en prenant en compte que les joueurs de la Vieille Dame sont en quarantaine depuis la contamination de Daniele Rugani.