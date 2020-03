Officiel : deux matchs de Ligue des Champions suspendus

L'UEFA a annoncé que le match entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais serait reporté à une date ultérieure. Pour cause, un joueur turinois a été testé positivement au coronavirus. L'ensemble de l'équipe est donc placée en quarantaine et la solution du huis-clos n'est plus envisageable.

Il en va de même pour le Real Madrid. Un joueur de l'équipe de basket madrilène est infecté par la maladie. Par conséquent, l'ensemble des membres du club sont placés en quarantaine. La rencontre de Ligue des Champions du Real à Manchester City est donc également reportée.

