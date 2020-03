🎥 Radja Nainggolan, 'sniper' numéro 1 de Serie A

Radja Nainggolan n'a pas perdu la puissance de frappe qui a fait sa légende.

Comme d'autres joueurs belges à l'étranger, Radja Nainggolan a changé d'air l'été dernier et ça lui a plutôt bien réussi. Après une saison mi-figue, mi-raisin avec l'Inter, le Ninja a retrouvé toutes ses sensations en Sardaigne, dans un club qui lui avait permis d'exploser entre 2014 et 2018.

5 - Radja #Nainggolan has scored the most goals from outside the box in #SerieA this season. Rocket. pic.twitter.com/qd8KxItCXc — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 13, 2020

De retour à Cagliari, où il est prêté jusqu'en fin de saison, l'ancien Diable Rouge a directement trouvé ses marques. Et sa frappe puissante légendaire fait toujours des merveilles: comme le révélait Opta ce week-end, Radja Nainggolan est l'homme qui score le plus depuis en dehors de la surface, cette saison en Italie. Il a inscrit cinq buts en championnat: cinq frappes à distance.

Le 20 octobre, victoire 2-0 contre la SPAL

Si Radja Nainggolan a vite trouvé ses repères, il a tout de même dû attendre la fin du mois d'octobre pour inscrire son premier but de la saison. La faute à une blessure au mollet qui l'a tenu écarter des terrains plusieurs semaines. Le 20 octobre, il confirme son retour en forme avec une splendide demi-volée qui se loge dans la lucarne de Berisha.

Como regalo de Navidad voy a dejar estos días los mejores goles a mí parecer en cada país de este 2019.

Agradezco RT 😜🔁



3. Nainggolan vs SPAL đŸ”„ pic.twitter.com/Bwi8qj7xMY — Samuel Osorio (@samueelosoorio) December 25, 2019

Le 10 novembre, victoire 5-2 contre la Fiorentina

Sans doute la rencontre la plus aboutie de Radja Nainggolan cette saison. Alors en pleine bourre, Cagliari ne fait qu'une bouchée de la Viola, avec un récital de son capitaine belge qui offre trois caviars à ses partenaires et ponctue sa prestation avec son deuxième but de la saison, sur une frappe déviée.

Le 25 novembre, partage 2-2 contre Lecce

Deux semaines plus tard et après le break international, Radja Nainggolan confirme sa montée en puissance. Cette fois, Cagliari ne s'impose pas, mais le Belge inscrit son troisième but de la saison.

Le 2 décembre, victoire 4-3 contre la Sampdoria

Une semaine plus tard, Radja Nainggolan est toujours aussi inspiré. Il montre le chemin de la victoire avec un but et un assist, dans un match spectaculaire, remporté par Cagliari, pourtant mené 0-2 par la Sampdoria. Et c'est encore de l'extérieur de la surface qu'il surprend le gardien adverse.

Le 26 janvier, partage 1-1 contre l'Inter

Comma Cagliari, Radja Nainggolan a un peu perdu de sa superbe en 2020. Mais il a tout de même trouvé l'occasion d'ajouter une rose à son compteur, contre l'Inter... qui ne voulait plus de lui en début de saison.