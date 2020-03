Quelles dates pour les Jeux Olympiques en 2021?

L'été sportif 2020 aurait dû être chargé, celui de 2021 le sera encore plus.

On le sait depuis mardi, les Jeux Olympiques n'auront pas lieu cet été. Le comité organisateur japonais et le CIO ont logiquement décidé du report de Tokyo 2020, alors que le monde fait face à la pandémie de coronavirus.

À quelle date auront-ils lieu? La question intéresse forrtement footballeuses et footballeurs, déterminés à représenter les couleurs de leur pays au Japon. Comme Neymar et Kylian Mbappé qui ont publiquement confirmé ce souhait.

En pleine saison?

Le PSG avait d'ailleurs, avant les reports, écarté cette possibilité. La question risque finalement de se poser quand même pour 2021. La Copa America et l'Euro ont tous les deux été reportés d'un an et auront lieu en juin et juillet 2021. Quid des Jeux Olympiques? Les dates ne sont pas encore arrêtées.

Comme l'a confirmé Thomas Bach, ce mercredi. "Les Jeux auront lieu avant ou pendant l'été 2021", a-t-il insisté. S'ils devaient avoir lieu avant l'Euro, ça ne ferait sans doute pas l'affaire du tournoi de foot olympique: on imagine, en effet, mal les clubs lâcher leurs joueurs dans une période aussi cruciale au cours de laquelle les titres nationaux et la Ligue des Champions se jouent...