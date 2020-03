Un retour en Belgique? Pas du tout dans les plans de carrière de Radja Nainggolan

Si de nombreux joueurs belges actifs à l'étranger se verraient bien terminer leur carrière en Pro League, ce n'est pas du tout le cas de Radja Nainggolan.

Formé en partie au Beerschot (Germinal Beerschot Anvers à l'époque), Radja Nainggolan avait rapidement rejoint l'Italie. Il n'avait que 16 ans quand il a quitté la région anversoise pour l'Italie et Piacenza. Et c'est dans la botte qu'il a trouvé son bonheur.

Passé par Cagliari, la Roma et l'Inter après avoir percé à Piacenza, Radja Nainggolan est heureux et, à 31 ans, il n'a pas du tout l'intention de revenir au pays. "Revenir jouer en Belgique? Ca n'a jamais été dans mon esprit", insiste-t-il au micro de Vier. "Je préfère terminer ma carrière en Italie, ça fait 15 ans que je joue ici et je ne sais pas si un retour en Belgique serait vraiment une bonne chose." Ca a le mérite d'être clair...