L'ancien Mauve Dylan Lambrecth prolonge l'aventure en D2 amateurs

Une saison de plus à Hamoir pour Dylan Lambrecth.

Le RRC Hamoir prolonge encore le contrat d'un de ses joueurs. Moins d'une semaine après avoir confirmé que le club serait bien en D2 amateurs la saison prochaine, le RRC annonce que Dylan Lamrecth a signé un contrat pour la saison prochaine.

Passé par Anderlecht et l'Union (il a un match de Pro League et trois matchs de Proximus League à son actif), Dylan Lambreth avait rejoint Hamoir en début de saison, après être passé par Waremme et Tienen au cours des deux saisons précédentes.