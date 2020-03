L'ancien président de l'OM, Pape Diouf, est décédé

Pape Diouf est décédé, ce mardi, à Dakar, ont confirmé les proches de l'ancien président de l'Olympique de Marseille à la Radio Télévision Sénégalaise. Contaminé par le coronavirus, Pape Diouf avait été hospitalisé le week-end dernier et était sous assistance respiratoire. Il aurait dû être rapatrié en France dans la nuit de mardi à mercredi.

Ancien journaliste sportif et agent de joueur, il avait rejoint l'Olympique de Marseille en 2004 en tant que manager général avant de prendre les commandes du club en 2005. Une fonction qu'il occupera jusqu'en 2009.

Durant son reigne, et entre autres avec Eric Gerets en tant qu'entraîneur, les Olympiens avaient été vice-champions de France à deux reprises et ont remporté deux Coupes de France.

Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l'@OM_Officiel. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure.