Charleroi à 90 minutes d'un grand ouf de soulagement : "Mais on reste prêts à lutter jusqu'au bout si nécessaire"

En cas de victoire ce week-end, le Sporting Charleroi est officiellement maintenu en Jupiler Pro League. Mais Rik De Mil n'en fait pas une obsession.

Au vu du nombre de points d'avance du Sporting Charleroi en débutant les Playdowns, les Zèbres étaient grands favoris. Mais le match nul à domicile pour débuter avait fait trembler tout le monde. Rik De Mil et ses ouailles ont cependant bien relancé la machine.

Désormais, une victoire à Eupen ce vendredi signifierait d'ores et déjà le maintien. "On sait que si on gagne, c'est fini. Mais mentalement, tu dois rester prêt. J'ai dit à mes joueurs que nous devrions être prêts à nous battre jusqu'à la dernière semaine si nécessaire", assure Rik De Mil en conférence de presse ce jeudi dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Eupen est à 5 points du RWDM, et n'a donc plus le choix : il faut gagner. "C'est comme une bête blessé et acculée, c'est très dangereux", prévient De Mil. Avec 6 points d'avance sur le RWDM, il faudrait une catastrophe pour que Charleroi ne se sauve pas directement.

"Je serais très fier du groupe si nous nous sauvions ce vendredi... mais tout aussi fier si nous nous sauvions lors de la dernière journée", affirme le coach du RCSC. "Ce que j'aimerais, c'est que nous soyions dominants pendant 90 minutes".