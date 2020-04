Le club phocéen l'a fait savoir dans un communiqué diffusé sur son site officiel.

L’Olympique de Marseille a dévoilé une série d’initiatives destinées à lutter contre la pandémie de coronavirus. Il est question d'un don de 3 tonnes de denrées à la Banque alimentaire qui vont permettre à 6 000 personnes d'en bénéficier sur une durée d’un mois. En parallèle, l’OM a versé 50 000 euros au titre de soutien financier à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.

Le club phocéen a également proposé de mettre à disposition le Stade Vélodrome et La Commanderie "dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, ou encore la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance".