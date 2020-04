La Louvière-Centre se sépare de deux joueurs !

Les départs s'enchaînent à La Louvière-Centre : après Kieran Felix, Xavier Robert et Yassine Delbergue, deux joueurs quittent la Meute.

Ulric Cremers (25 ans) et Bafode Dansoko (24 ans) quittent La Louvière-Centre, rapporte La Dernière Heure. Ces deux départs s'ajoutent à de nombreux autres officialisés récemment à l'URLC : Kieran Felix, Yassine Delbergue et l'entraîneur Xavier Robert ont déjà quitté la Meute, qui perd qui plus est désormais son portier titulaire en la personne de Cremers et leur meneur de jeu en la personne de Dansoko.

Aucun des deux n'a encore officialisé sa nouvelle destination.