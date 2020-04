Gareth Bale n'est pas pressé de reprendre : "Éviter la deuxième vague de ce virus"

La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet la planète et le monde du football est à l'arrêt. L'international gallois est toujours en confinement.

Alors qu'il est toujours confiné en Espagne, Gareth Bale n’est pas pressé de reprendre. Le joueur du Real Madrid confie que la santé doit être une priorité. "Tout le monde veut jouer au football, oui, mais le plus important est que tout le monde reste en sécurité. Ne reprenons pas trop tôt et assurons nous que tout est fait afin d'éviter la deuxième vague de ce virus. On entend plein de gens dire qu'ils veulent absolument terminer la saison, faire ci et faire ça. Mais vous devez regarder la situation dans son ensemble : ce qui compte le plus, c'est la santé de chacun", a lâché joueur de la Casa Blanca pour BT Sport.

"Il y aura beaucoup d'autres saisons de football, de Ligues des Champions, de championnats et de coupes. L'important est de sortir de la crise et si nous pouvons faire les choses proprement, cela fera durer le football encore plus longtemps. Et à l'avenir nous n'aurons plus de problème similaire", a conclu Bale.