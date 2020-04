Radja Nainggolan revient sur son passage à la Roma : "Dans la capitale j'ai laissé mon cœur"

Sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2022 où il ne semble plus désiré, Radja Nainggolan ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait la saison prochaine.

Radja Nainggolan a réalisé l'intégralité de sa carrière en Italie jusqu'à présent en ayant connu quatre clubs italiens différents. Néanmoins, s'il y en a un que le Ninja a plus marqué que les autres de son passage c'est bien l'AS Roma. En effet, le joueur de 31 ans a disputé plus de 200 matchs avec le club de la Louve pour 33 buts marqués.

Dans un live Instagram avec le joueur de tennis italien Fabio Fognini, le Diable Rouge s'est confié sur son expérience avec les Giallorossi avant de revenir sur son départ vers l'Inter Milan en 2018. Des propos retranscris par Le Soir. "Dans la capitale, j’ai laissé mon cœur : ce fut une expérience unique. À l’Inter, j’ai trouvé un coach qui me voulait vraiment. Ensuite, j’ai eu les problèmes que tout le monde connaît, mais en voyant les statistiques, je suis quand même assez satisfait car ce n’était pas le meilleur Nainggolan."

Par la suite, le natif d'Anvers a évoqué son avenir, lui qui est actuellement prêté à Cagliari mais qui est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en juin 2022, où il ne semble pas en odeur de sainteté. "On verra. J’ai encore deux ans de contrat. L’Inter a beaucoup changé cette année, même si je pense que j’aurais pu faire quelque chose dans cette équipe. On verra. Dans le vestiaire je n’ai jamais eu de problèmes, je m’entends bien avec tout le monde. J’ai un caractère simple et je me lie avec tout le monde."