Roy Keane : "Rien en commun avec des joueurs comme Ferdinand et Rooney"

On le sait, le milieu irlandais n'a jamais vraiment eu sa langue dans sa poche et n'hésite jamais à dire les choses.

L'ancienne icône de Manchester United a récemment évoqué sa relation avec ses anciens coéquipiers Wayne Rooney et Rio Ferdinand.

Lorsqu'il a quitté le club, Rooney et Ferdinand étaient, eux, à l'aube de leurs carrières : "Je ne comprenais pas Wayne et Rio. Je ne comprenais pas leur humour et je ne savais pas ce qu'ils représentaient. C'était peut-être quelque chose de personnel", confiait Keane durant 'The Football Show' sur Sky Sport.

Une nouvelle ère a alors débuté à Old Trafford : "Le jeu a changé et j'ai changé avec lui. Mais à la fin de ma période avec United, il y avait des joueurs avec qui je n'était pas sur la même longueur d'onde. Personnellement, je n'ai rien à voir avec eux. C'étaient de bons joueurs et j'aimais bien jouer avec eux, mais au niveau de l'humour par exemple, nous n'avions rien en commun."

Le solide milieu de terrain est devenu une icône des Red Devils après un passage marqué entre 1993 et 2005 à Old Trafford, mais il n'a pas connu le même succès au niveau de sa carrière d'entraineur.