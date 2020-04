L'Espagne déconfine : la Liga pourrait bel et bien reprendre

Quelques heures après la France, l'Espagne a annoncé ses mesures de déconfinement - et le sport professionnel n'y a pas la même place.

Le gouvernement espagnol a révélé ce mardi un plan de déconfinement de l'Espagne en 4 phases qui ouvre la porte à une reprise du sport professionnel dans les semaines et mois à venir. Tous les sportifs professionnels seront en effet autorisés à reprendre l'entraînement individuel à partir du mois de mai, dès lundi prochain (4 mai), a annoncé le Premier Ministre espagnol Pedro Sanchez.

Ces déclarations correspondent aux espoirs de la Liga, qui voudrait reprendre le football courant du mois de juin. Lors de la première phase de déconfinement, les joueurs ne pourront pas entrer en contact avec leurs équipiers. À partir du 11 mai, les infrastructures professionnelles pourront réouvrir progressivement (l'intégralité devrait être accessible à partir du 18 mai).

Enfin, après plusieurs semaines d'entraînement individuel et en petits groupes, la Liga pourrait reprendre (à huis-clos) à une date située entre le 7 et le 14 juin. On le voit, le déconfinement n'est pas envisagé de la même façon partout en Europe : ce même mardi, la France annonçait ... l'interdiction de tout sport professionnel jusqu'en septembre, forçant la main des instances footballistiques.