Neymar, Se Queda: épisode II

Depuis pratiquement un an, les allégations vont beau train à propos d'un retour de Neymar Jr au FC Barcelone. Mais les Catalans auraient pris une décision finale à propos de leur ancien numéro 11.

Neymar Jr est toujours au centre des sujets de discussion. Ses blessures, ses sorties, les anniversaires de sa soeur ou encore ses provocations sur le terrain. Tout cela n'est rien à côté des rumeurs concernant un éventuel retour de l'Auriverde au FC Barcelone. Cette rumeur n'en est pas réellement une puisque le joueur lui-même a clamé haut et fort son envie d'un retour en Catalogne.

Selon l'émission Sin Concesiones de Radio Kanal Barcelona, cette histoire serait enfin terminée car la radio espagnole annonce que le Barça aurait abandonné l'idée d'un retour de son ancien enfant terrible.

Les dirigeants préfèreraient attirer l'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez et feraient donc une croix sur le Parisien. Après le Se Queda lancé par Piqué il y a maintenant 3 ans, en voici un qui est presque définitif et qui a finalement la même finalité que le premier: Neymar sera bel et bien un joueur du PSG la prochaine saison.