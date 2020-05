Officiel : Jaap Stam rebondit dans un club de MLS

Après la fin de sa (courte) aventure avec le Feyenoord Rotterdam, Jaap Stam a finalement trouvé un nouveau point de chute.

Limogé en octobre dernier du Feyenoord Rotterdam après seulement quelques mois passé sur le banc du club néerlandais, Jaap Stam était libre de tout contrat depuis. Néanmoins, après plusieurs mois d'inactivité, l'homme de 47 ans a finalement trouvé un nouveau point de chute pour redonner un élan à sa carrière d'entraîneur.

En effet, l'ancien star de Manchester United et de l'AC Milan s'est officiellement engagé avec le FC Cincinnati. Ce dernier est un modeste club évoluant en Major League Soccer (MLS) qui n'a été créé que très récemment (en 2015) et n'a acquis le statut professionnel qu'en 2016. Il s'agira donc du quatrième club entraîné (en tant que coach principal) par l'ancien joueur de la Lazio après Reading, le PEC Zwolle et le Feyenoord.